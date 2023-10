​RSE : la société NOGA MINE octroie des dons d’une valeur de plus de 20 millions de F CFA à la commune de Tombonronkoto

Dans le cadre de ses activités socio-économiques, la société NOGA MINE a procédé, ce samedi à la remise d’une ambulance médicalisée, dernière génération avec bons de carburant à la commune de Tombonronkoto, à une distribution de fournitures scolaires aux élèves des villages de Kerenkonko, Tambanoumia et de Niemeniki, la délivrance de 23 permis de conduire à des jeunes entièrement pris en charge par ladite société, la remise des attestations de fin de formation à 38 jeunes et femmes en éducation financière et business plan, entre autres. La société a déboursé plus de 20 millions de F CFA pour ces dons. Cela entre dans le cadre de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Cette cérémonie, qui ‘’est une première dans le secteur minier dans la région de Kédougou'', est placée sous la présidence effective du Ministère des Mines et de la Géologie, et des autorités administratives et élus locaux de la région. Regardez !

