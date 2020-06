​RTS: les travailleurs dénoncent une mauvaise gestion de la Direction générale et "une prise de position écoeurante" des amicales ACARTS et AJRTS

Les travailleurs de la RTS dénoncent le mutisme de leur Direction générale interpellée sur la gestion nébuleuse et catastrophique de la maison. Ils soutiennent que la direction générale n'a pas daigné répondre, mais a préféré se réfugier derrière les amicales ACARTS et AJRTS. " Dans leur communiqué conjoint, ces deux structures minimisent notre combat tout en présentant un "bilan élogieux" de la direction générale. Cette prise de position manifeste est écœurante dans la mesure où aucune des deux amicales n'a pris notre attache pour tenter de comprendre le sens de notre combat ou pour tenter une médiation", note leur communiqué.



Selon les travailleurs, ces deux structures n'ont aucune crédibilité pour se prononcer au nom des travailleurs de la RTS. Pour la simple et bonne raison que les mandats qu'elles utilisent, « frauduleusement », pour se prononcer sont arrivés à terme depuis plusieurs années. "Quant à l'AJRTS, dont la seule contribution à la RTS est l'organisation d'une sortie annuelle, ses responsables devraient se taire", indique le communiqué qui précise que "leur participation à cette entreprise de décrédibilisation du Synpics ne passera pas".



Appelé aussi à la rescousse, Boubou D. Sall, chef de la Cellule Système d'information et Technologie surfe sur la vague des inepties en nous servant un long texte dans lequel la seule phrase responsable est qu'il reconnaît que le "rendu antenne ne reflète pas le niveau d’investissement consenti dans cette révolution technologique (le passage de l’analogie au numérique)".



Selon ces travailleurs de la chaîne publique nationale beaucoup d'argent a été dépensé pour un résultat médiocre à l'arrivée. "Pire, au lieu de se taire, il a choisi l'insulte en insinuant que le personnel, qui a porté la RTS toutes ces années, est techniquement incompétent pour comprendre ces réformes. Votre intrusion dans ce combat qui oppose la Direction générale au Synpics n’est pas intelligente. L'attitude sage voudrait que l'ACARTS et l'AJRTS, des amicales illégales et illégitimes, restent à équidistance des deux parties et entament une médiation pour essayer de concilier les positions", souligne ton dans le communiqué.



Toujours, nous dit leur communiqué, ils indiquent que "les travailleurs de la RTS vivent la situation au quotidien et savent à quel point vos propos flagorneurs sont marqués du sceau de la mauvaise foi et de l'opportunisme. Et vous en répondrez devant l'histoire. Gardez votre morale pour vous, vous êtes de toute façon très mal placés pour parler".