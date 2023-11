​Ralliement à l’Udp: Madické Dieng et Cie quittent l’Apr pour Birima Mangara

A Mbacke, l'ouverture de la permanence de la coalition de l'Union pour la démocratie et le progrès (Udp) a été l'occasion pour le responsable de l'Alliance pour la République (Apr), Madické Dieng, et ses partisans de déclarer leur ralliement à la ladite coalition.



La nouvelle permanence de la coalition de l'ex-ministre du budget, Birima Mangara, sise à Mbacké, a été inaugurée le week-end passé. Une occasion saisie par Madické Dieng de l'Apr pour rejoindre l'Udp. «Nous avons cheminé avec le parti présidentiel pendant plusieurs années dans le département de Mbacké en participant activement à tous les succès qu'il a eus à travers les différentes élections organisées sous le régime du Président. Cependant, malgré nos efforts pour le rayonnement de ce parti, les responsables ne nous ont voué aucune considération. Raison pour laquelle, mes militants et moi-même avons décidé tout bonnement de quitter l'Apr », a déclaré Madické Dieng.



Dans le même ordre d'idées, ce dernier et ses partisans ont pris la décision de déposer leurs candidatures à l'Udp afin d'œuvrer pour une victoire de leur nouveau leader, Birima Mangara.



Madické Dieng a dénoncé de vive voix le manque criard d'infrastructures dans le département de Mbacké qui est le plus peuplé au Sénégal eu égard aux récentes statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).