​Rassemblement du FIPPU : le FDD dénonce les agressions et comptes ester en justice

Le Front pour la Défense de la Démocratie (FDD) dénonce les agressions lors de sa manifestation pacifique autorisée samedi aux terrains des HLM Grand Yoff. Le Front manifestait contre "le report de la présidentielle et le tripatouillage de la Constitution", annonce qu'il va ester en justice, via un communiqué.



« La communion entre citoyens engagés, épris de justice et préoccupés par le devenir de la Nation avait atteint son paroxysme. Alors qu'anciens otages du régime de Macky Sall sympathisaient avec des candidats à la présidentielle annulée, des malfrats, armés de machettes et de pompes à gaz, ont infiltré la foule pour tenter de saboter la manifestation. Le FDD dénonce vigoureusement ces agressions physiques contre, notamment, certains de ses membres ainsi que cette tentative de sabotage perpétré par des individus identifiés. Tout en souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés. Le FDD va ester en justice les auteurs de cette tentation de sabotage prémédité qui ne saurait le détourner de son combat », lit-on dans le communiqué parvenu à PressAfrik.



Par ailleurs, rappelle le Front : « Samedi 2 mars 2024, au terrain des HLM Grand-Yoff, les Sénégalais se sont massivement mobilisés pour dénoncer le report de la présidentielle et le tripatouillage de la Constitution. Le Front pour la Défense de la Démocratie (FDD), initiateur du rassemblement, se réjouit de cette forte mobilisation et les en remercie chaleureusement. Le FDD se félicite également de la synergie des Forces vives de la Nation réunies au sein du Front de Résistance (FDR) qui regroupe le F24, le FC25 et Aar sunu élection ».