​Rationalisation des dépenses du gouvernement: "Le démon se trouve au cœur de l’organisation" (économiste)

Dix sept (17) milliards de F CFA paran, c’est le coût de la facture téléphonique de l’Etat du Sénégal qui a dépensé 307 milliards de F CFA de 2012 à nos jours, pour achat de véhicules pour l’administration sénégalaise. Une situation contradictoire avec la rationalisation des dépenses du gouvernement.



Selon l’économiste Maïssa Babou, cet état de fait est lié aux institutions budgétivores créées par l’Etat et la non-rationalisation des dépenses. « Nous avons une organisation de type horizontal. Ce qui fait qu’il y a beaucoup de chefs (d'Etat). Et chaque chef a ses responsabilités, et chaque chef doit avoir ses avantages. Donc le démon se trouve au cœur de l’organisation ».



Pour lui, « il faut aller au fond du problème. Et ce fond du problème, c’est la réorganisation d’ensemble du gouvernement pour avoir une certaine université. Il faut opter pour l’organisation de type vertical et non horizontal. Opter pour un gouvernement un peu plus rationnel. Rien que les 17 milliards FCFA par an, dépensés, parait-il pour carburant et téléphone, pouvez peut-être, régler le problème des étudiants dans le domaine privé qui sont dans la rue, pour un problème de 19 milliards. Donc c’est une organisation étatique gouvernementale budgétivore ».



Aux yeux de M. Babou, « l’impact, c’est que le coût de fonctionnement risque de nous prendre le quart (1/4) ou même le tiers (1/3) du budget. C’est extrêmement cher et par conséquent, il y a forcément des manquements, des conséquences sociales qui seront dramatiques », livre walf radio.