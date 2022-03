​Real Madrid : Benzema forfait pour le Clasico et les Bleus

Le Real Madrid disputera le Clasico sans Karim Benzema. L'attaquant français est forfait pour le choc de la 29e journée de Liga prévu dimanche soir contre le FC Barcelone à Santiago-Bernabéu (21h). Il l'est également pour le rassemblement de l'équipe de France qui débute lundi, selon une déclaration faite par Carlo Ancelotti en conférence de presse.



"Il restera à Madrid", a affirmé samedi l'entraîneur italien du club madrilène, précisant au passage que Ferland Mendy était également forfait pour affronter le Barça.



Deschamps va devoir trouver un remplaçant

Benzema souffre d'une douleur au mollet gauche. Une blessure contractée lundi, lors de la victoire 3-0 sur le terrain du Real Majorque. Un retour de dernière minute était espéré tout au long de la semaine. Mais le joueur de 34 ans, qui compte 22 buts en 25 matchs de championnat cette saison, n'a pas pu participer à la séance d'entraînement de samedi matin.



Depuis le début de la saison, Karim Benzema a manqué sept matchs du Real. Début février, Carlo Ancelotti l'avait remplacé en concoctant des solutions hybrides, avec Marco Asensio, Isco, Rodrygo, mais aussi Gareth Bale. "C'est une des alternatives", a dit le coach à propos de ce dernier. "Nous avons aussi Mariano et Jovic", a-t-il par ailleurs rappelé.



Cette blessure va donc empêcher Benzema d'honorer sa convocation en équipe de France. Le buteur aux 94 sélections et 36 buts internationaux faisait partie de la liste annoncée jeudi par Didier Deschamps pour disputer les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire (25 mars) et l'Afrique du Sud (29 mars).