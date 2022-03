​Real Madrid : Karim Benzema incertain pour le Clasico

Auteur de 32 buts et 13 passes décisives cette saison, l'attaquant des Blancos n'a pas débuté la séance avec ses coéquipiers ce samedi et sera absent dimanche, lors du clasico contre son grand rival de la Liga, FC Barcelone (20h00, GMT), au Santiago Bernabéu, informe Marca.



Karim Benzema s’est blessé contre Majorque lors de la 28ème journée de Liga. Souffrant d’une douleur au mollet, il ne s’est pas du tout entraîné vendredi, que ce soit avec le groupe ou en solo.



Selon Marca, les tests effectués vendredi à Valdebebas (centre d’entrainement du Real Madrid) ont été rassurants, alimentant ces quelques chances qu'Ancelotti l'aurait. Mais, ce samedi, il ne se sentait pas assez bien et n'a pas foulé le terrain en début de séance d’entraînement.