​Réal Madrid: Vinicius Jr encore victime de propos racistes

Après s’être incliné mardi sur la pelouse de Gérone (5-2), le "héros" des merengues a été ciblé par des cris racistes. Des supporters ont hurlé « Mono » qui signifie singe en espagnol à son endroit. Pire encore un homme a carrément été filmé en train d’imiter des cris de singe, fait remarquer Footmercato.



Le média français précise que La Liga et les deux clubs se sont pas encore prononcés sur cette question.



A noter que le Brésilien a fait son match, avec une passe décisive et un but. Malheureusement, il a fini par sombrer, atteint par les provocations de ses adversaires.