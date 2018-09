​Rebeuss : le surpeuplement des chambres 9 et 10 inquiètent

La Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss est au bord de l’explosion. En effet, les chambres 9 et 10 son t pleines à craquer . Dans la première chambre qui fait 11 m sur 7m, y cohabiten t 219 détenus. Tandis que l’autre, qui fait à peu près 3 m sur 5 m, contient 90 détenus.



Le président de l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred), Ibrahima Sall, qui tire la sonnette d’alarme, attire l’attention des autorités.



Le journal «L’As » qui donne l’information, révèle que ce sont ces deux chambres d'où é taient partie la fameuse mutinerie qui avait causé la mort d’Ibrahima Mbow le 20 septembre 2016.



Ce jour-là, quelque 600 prisonniers protestaient contre la surpopulation carcérale et les longues détentions. Ils avaient pris d’assaut l’entrée de la prison.