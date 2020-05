​Recherche active de cas de Covid-19 : Professeur Louise Fortes de l’hôpital Dalal Jamm explique comment ils procèdent avec les district

L’augmentation des cas communautaires liés à la pandémie du Covid-19 a poussé aux autorités sanitaires d’adopter une stratégie dite de Recherche active de cas positifs. Selon le Professeur Louise Fortes, spécialiste en maladie infectieuse, et responsable de la prise en charge des patients atteint du Covid-19 à l'hôpital Dalal Jamm, elles reçoivent des cas déjà confirmés, où les patients sont envoyés par les districts sanitaires et se sont ces districts qui sont chargés de faire l’enquête autour de cas confirmés, de la recherche de cas contacts et également le suivi. Elle précise que l'hôpital Dalal Jamm gère essentiellement des cas confirmés, mais aussi ceux suspects. L’Enseignante Chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est revenue sur quelques statistiques avec les cas suspects qui selon elle, varient. Le Pr Louise Fortes de rappeler que le Centre de santé de Dalal Jamm a commencé ces activités depuis le 27 mars. Et à ce jour, 377 cas d’infection à Covid-19 ont été hospitalisés. Et parmi ces cas, 370 ont été déclarés guéries. En hospitalisation, l’hôpital est à 184 patients. Elle est aussi revenue sur la prise en charge des malades avec différents types d’analyse effectuée sur les malades. Regardez !!!