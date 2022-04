​Reconfiguration politique au sein du PDS : les libéraux de Guinaw Rails exigent la refonte de leur parti avant les législatives

Les libéraux de Guinaw Rails victorieux lors des dernières élections locales, réclament la gestion du département de Pikine, et la tête de liste nationale au sein de leur coalition avec leur frère Abdoulaye Diop.



« Après avoir diagnostiqué les résultats avec une large victoire de la coalition Walu Sénégal, la section qui réitère au passage sans loyauté au frère secrétaire général national Me Abdoulaye Wade, et à notre candidat Karim Meissa Wade. Ce qui veut donc dire que le maire Abdoulaye Diop demeure le leader incontestable du département capable de relever les défis », a déclaré leur porte-parole.



Poursuivant ces propos, il ajoute : « A défaut de nommer Abdoulaye Diop comme tête des listes nationales, nous exigeons l’investiture du maire à une très bonne place. Et le lègue du parti au plan départemental. C’est une forte demande sociale. Désormais, rien ne sera plus comme avant. Guinaw Rails Sud qui depuis 1998 ne perd pas d’élection. Il a suffisamment démontré sa compétence de leadership ainsi au plan départemental que régional. Depuis des années, on a été des militants disciplinés qui ont toujours suivi la ligne de conduite du parti. On n’a jamais senti la récompense que nous devait le parti. Maintenant, nous ne demandons plus le département, mais la liste nationale. À défaut de cela, nous exigeons la troisième place. Parce que nous voulons respecter la parité », livre Walf radio.