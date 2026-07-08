​Reconstruction du marché Sandaga : Mouhamadou Makhtar Cissé exige des infrastructures sûres et modernisées

À l’invitation du maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique s’est rendu sur le chantier du marché Sandaga. Mouhamadou Makhtar Cissé y a évalué l’avancement des travaux et a plaidé pour une modernisation globale des marchés sénégalais afin de concilier sécurité et vitalité économique.



En présence des autorités administratives, des forces de sécurité, de la Protection civile et des équipes techniques du projet, le ministre a d'abord suivi la présentation de l'architecte avant de parcourir le chantier. S'adressant ensuite à la presse, Mouhamadou Makhtar Cissé a tenu à rappeler le rôle crucial des marchés dans l’économie nationale, les qualifiant de piliers essentiels pour l’emploi, l’approvisionnement des populations et les recettes des collectivités territoriales.



Une transformation axée sur la sécurité et la prévention



Le ministre a toutefois souligné que l’organisation actuelle de ces espaces commerciaux expose souvent les commerçants et les citoyens à de multiples dangers. Il a notamment pointé du doigt les risques récurrents d'incendies, les installations électriques non conformes, l’occupation anarchique de l’espace public et les difficultés majeures de circulation.



Pour y remédier, le patron de la Sécurité publique a plaidé pour une restructuration en profondeur. Cette transformation doit, selon lui, s'appuyer sur la construction d’infrastructures adaptées, l’identification rigoureuse des commerçants, l’amélioration de l’assainissement et la mise aux normes des réseaux électriques. Il préconise également une meilleure organisation des zones de circulation, un renforcement des dispositifs de prévention des sinistres et une association étroite des commerçants à chaque étape du processus.



Le renouveau d'un symbole dakarois



Symbole emblématique du commerce dakarois depuis 1933, le marché Sandaga avait été démoli en 2020 en raison de sa vétusté avancée et de sa non-conformité avec les normes modernes de sécurité et d’hygiène. Sa reconstruction actuelle fait le pari de préserver l’architecture originelle du bâtiment tout en intégrant des équipements modernes destinés à garantir la sécurité, la salubrité et le confort des usagers, rapporte Le Temoin.