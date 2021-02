​Recrutement dans la fonction publique : l’association des handicapés diplômés du Sénégal annonce une marche avec ou sans autorisation

L’association des handicapés diplômés du Sénégal compte tenir une marche de protestation lundi prochain pour exiger de l’Etat, leur recrutement dans la fonction publique, conformément aux directives du Chef de l’Etat. Ils dénoncent une absence de volonté dans la prise en charge de leurs doléances.



« Depuis le 23 septembre, nous sommes à l’écoute des autorités pour ce qui concerne la directive du président de la République Macky Sall sur le recrutement des handicapés diplômé dans la fonction publique et dans les secteurs publics et parapublics. Mais jusqu'à présent nous n’avons pas eu de réaction d’eux. Malgré la situation plus que difficile que vivent les membres de notre association, nous compte déposer une demande de marche aujourd’hui même », martèle Serigne Gueye Président des Handicapés Diplômés du Sénégal.

Ces handicapés, qui se disent marginalisés par l’Etat du Sénégal, comptent marcher avec ou sans autorisation, disent-ils au micro de Walf radio.