​Recrutement de 500 médecins, et 1000 agents de la santé: le SAMS juge les chiffres insuffisants

L’annonce du Président Macky Sall de renforcer le secteur sanitaire avec le recrutement de 500 médecins, et de 1000 agents professionnels de la santé, ne contente pas le Syndicat Autonome des Médecins du Sénégal, qui approuve cette décision, mais juge ces chiffres insuffisants, pour une durée de 4 ans. Il estime que l’Etat pouvait mieux faire.



« Nous pensons que c’est une bonne décision. On estime que ces chiffres annoncés, seront pour l’année 2021. Parce que si on l’étale sur 4 ans, je pense que le nombre devient très faible. Je pense qu’il a vu que nous avons besoin d’agents, et que le gap est énorme, notamment au niveau des zones reculées», soutient Amadou Yéry Camara le secrétaire général du SAMS.



Poursuivant ces propos, M. Camara au micro de i-Radio, ajoute: «Certains hôpitaux ressemblent à des centres de santé. Il a fait une bonne analyse. Nous espérons que la mise en œuvre sera diligente, et que les ayants droit ciblés d’une manière initiale puissent en bénéficier et que le recrutement se fasse d’une manière très transparente ».



En effet, la Covid-19 a mis à nu, les défaillances de notre système sanitaire. Un message bien compris par le président Macky Sall, qui compte renforcer le secteur sanitaire. « L’Etat recrutera 500 médecins et 1000 agents professionnels de la santé. La priorité sera accordée aux districts éloignés ».