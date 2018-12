​Recrutement politique dans le secteur de la Pêche : le ministre Oumar Guèye dément

Accusé de privilégier les recrutements politiques au détriment des jeunes formés au métier par le syndicat de la pêche , le ministre de l’Economie maritime dément. Selon Oumar Guèye, le recrutement des 75 fonctionnaires en 2016 s'est fait par décision N°11347 du 03.08.2016… Sur les 65 Volontaires de Pêche (VOPECHE) qui répondent aux critères techniques : "12 Ingénieurs des pêches et de l'aquaculture, 21 techniciens supérieurs et 32 agents techniques des pêches ont été recrutés en 2016", ont précisé les services du ministre dans un communiqué parcouru par "L'As".



«Vous constaterez que parmi les Agents techniques des Pêches et de l’Aquaculture, figure l’actuel secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la pêche et de l’aquaculture Abdoulaye Roger Dieng », déclare le ministre Oumar Guèye.



Mieux, le maire de Sangalkam, d’avancer que : «certains de ces agents dont le recrutement a été facilité, de bout à bout, par le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, portent des allégations non fondées sur le département ».