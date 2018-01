​Réforme constitutionnelle au Burundi: le pouvoir met en garde les opposants

Jusqu'à présent, aucun membre du gouvernement n'a pris une mission pour demander aux gens de oui ou non (...) Le président de la République a mis en garde toute personne, opposant ou non, qui brisera les étapes et ira semer le désordre dans la population en leur disant voter non ou oui. Donc pour nous ce sont des rebelles à ces instructions du chef de l'Etat. C'est le seul gouvernement qui est en charge d'expliquer les réformes qui ont eu lieu au niveau de la Constitution. Toute personne qui outrepassera ces mesures sera arrêtée.