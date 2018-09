​Refus de paiement des salaires : les fonctionnaires accusent Ecobank et interpellent l’Etat

Le président de l’association des clients et sociétaires des institutions financière association sonne l’alerte. Famara Ibrahima Cissé parle d’une situation dramatique des fonctionnaires suite au refus de Ecobank de payer les salaires du mois de Septembre.



«Depuis quelques mois et particulièrement ce mois-ci (Septembre), Ecobank a complètement refusé de payer les fonctionnaires sous prétexte que l’Etat lui doit de l’argent. Parce que, depuis avant-hier, toutes les banques de la place ont viré les salaires sauf Ecobank. C’est une situation extrêmement grave», fulmine-t-il sur les ondes de la "Rfm".



Avant de rappeler que : «le salaire a un caractère social, alimentaire et ces mêmes fonctionnaires viennent de sortir de la fête de Tabaski».



Le Secrétaire exécutif de l’observatoire de la qualité des services financiers domiciliés audit ministère, Habib Ndao de renchérir : «Seulement la banque panafricaine ne maîtrise pas encore le nouveau système de paiement des salaires mis en place par le ministère de l’Economie et des Finances»