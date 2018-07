​Regain de violence à Buéa au Cameroun

Au Cameroun, les séparatistes attaque de plus en plus les grandes villes alors que ce n'était pas le cas avant.



Au moins 4 personnes ont été tuées à Buea, la capitale de la région Anglophone du sud-ouest Cameroun.



Les séparatistes armées qui ont décrété des journées villes mortes tous les lundis voulaient contraindre les habitants de cette partie a respecté ce mot d'ordre en s'attaquant en pleine journée se sont aux forces de l'ordre positionner dans la ville.



C'est la toute première fois que cette ville subit une attaque pareille depuis le début de la crise qui secoue les régions anglophones du Cameroun.



Ces attaquent se multiplient alors que le gouvernement entend exécuter dès cette semaine son plan d'assistance humanitaire dans ces villes anglophone.



Incendie et coups de feu en l'air

A Bamenda capitale de la région anglophone du Nord-ouest, un groupe de séparatistes armées a incendié quatre taxis et plusieurs motos vers Bambui qui est un quartier universitaire.



Des coups de feu ont été tirés en l'air par ces séparatistes pour contraindre les population a fermer boutiques et cesser tout autres activité hier lundi comme tous les lundi, décréter depuis 2016 par les séparatiste journée villes mortes.



Aussi à Buea capitale de la région anglophone du sud-Ouest, un autre groupe de séparatistes armées s'est attaqué aux forces de l'ordre en plein centre-ville, questions de faire respecter la ville morte.

Les échanges de coups de feu entre ces séparatistes présumés et forces de l'ordre ont causées la mort d'au moins quatre personnes selon des sources concordantes.



Il faut dire que depuis plusieurs jours maintenant les affrontements armés entre force de l'ordre et séparatistes anglophones ont lieu dans le plus souvent dans les grandes métropoles des villes anglophones ce qui n'était pas souvent le cas.



Parfois en journée on voit les hommes armés se réclamant des séparatistes anglophones rôder dans les artères de Bamenda, Kumba, Buea, et autres sans peur au vue et au su de la population, a l'approche des forces de l'ordre ils disparaissent sans laisser de traces.