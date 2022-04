​Réhabilitation de 8 stades régionaux: la Chine investit 1,9 milliard FCFA pour le projet

Le ministre des Sports a procédé au lancement officiel du démarrage du projet d’assistance technique à l’entretien de huit (8) stades régionaux. « D’un coût de 1 milliard 900 millions FCFA, le projet d’assistance technique comprend la réhabilitation de 8 stades régionaux du Sénégal par la coopération chinoise », a déclaré Matar Ba. Il s’agit notamment des stades Alassane Djigo de Pikine, Massène Sène de Fatick, Caroline Faye de Mbour, Mawade Wade de Saint-Louis, Alboury Ndiaye de Louga, ceux de Matam, Kolda, Tambacounda.



Entièrement financé par la république populaire de Chine pour une durée d’exécution de 36 mois (3 ans), le projet intègre la réparation, l’entretien et la formation, organisé en 6 composantes : la réparation des projecteurs, de la sonorisation, de la pelouse synthétique, des tableaux magnétiques, la fourniture de filets et de matériels d’entretien et la formation des personnels préposés à l’entretien et à la maintenance.