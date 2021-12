​Rejet des listes de Yewwi Askan wi: Déthié Fall dénonce la démarche cavalière d’Antoine Diome

Très déçu du rejet par la Cour Suprême de ses autres listes, Déthié Fall voit la main du ministre de l’Intérieur derrière l’invalidation de leurs listes. « Nous dénonçons cette démarche cavalière du ministre de l’Intérieur qui continue à tout faire pour que la coalition Yewwi Askan Wi ne soit pas présente dans certaines collectivités territoriales, alors qu’il était attendu de lui qu’il soit neutre et équidistant des coalitions politiques en tant qu’organisateur des élections », a tonné le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi.



« Nous nous indignons des rejets concernant la commune de Kédougou, de Pikine et des autres communes. Les audiences vont se poursuivre demain (aujourd’hui). Nous avons également des dossiers durant ces audiences. Nous restons très attentifs aussi à ce qui se passera concernant ces communes où les listes de Yewwi Askan Wi avaient été rejetées », a ajouté Déthié Fall.



Pour le moment, il préfère ne s’en tenir que sur les rejets de leurs listes pour « ne pas diluer l’actualité ». En attendant, au cas où leurs listes restantes seraient rejetées à l’issue des audiences prévues ce matin, le mandataire de Yewwi Askan Wi annonce que la Conférence des leaders de la coalition va se réunir pour statuer. « Et ce n’est qu’après ces concertations que nous allons communiquer sur la prochaine étape sur la prochaine étape à adopter sur ce bras de fer », a-t-il informé.