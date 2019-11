​Relations internationales: Dr El Hadj Alioune Diouf recommande aux pays de renforcer leur patriotisme économique

Dr El Hadj Alioune Diouf, commissaire aux enquêtes économiques, recommande aux pays de diversifier leurs partenaires et surtout, de renforcer leur patriotisme économique. Il se prononçait, ce dimanche 17 novembre 2019, sur iRadio où il a été l’invité.



« Le moment est venu pour tout pays de savoir que son intérêt collectif dépend de sa capacité à assurer de manière autonome son développement. Pour cela, il faut que certains secteurs stratégiques de nos économies soient contrôlés par des entreprises nationales, et sponsorisés par l’Etat. C’est le cas de la Corée, de la Chine, de la France. Il y a une multinationale française qui s’est développée sans l’Etat français. Je pense qu’il faut faire ce qu’ils font et ne pas faire ce qu’ils vous disent de faire », a indiqué Dr El Hadj Alioune Diouf.



Parlant du Sénégal, il signale qu’« il faut être Sénégalais pour être dans les officines de pharmacie. C’est dans le mode de régularisation des secteurs que vous arrivez à faire du patriotisme économique. Il y a des secteurs qu’il faut réserver aux Sénégalais».



Par contre, souligne-t-il, le combat des mouvements dont le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP/ France dégage), pour le départ des entreprises françaises, ne constitue « pas le véritable problème ».



« Guy Marius Sagna est un garçon courageux, qui défend des points de vue respectables, mais je ne suis pas d’accord avec lui. Je pense que son argumentation est assez populiste, n’est pas scientifiquement établi », dit-il.