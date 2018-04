​Remaniement ministériel en Ethiopie

6 ministres quittent le gouvernement et 10 nouveaux font leur entrée.



Abiy Ahmed, le tout nouveau premier ministre Ethiopien a publié mercredi, la liste des membres de son gouvernement en attendant que ces derniers entrent en fonction après audition à l'assemblée nationale.



Parmi ceux qui conservent leur portefeuille l'on notera le ministre des affaires étrangères et celui des finances.



Le ministre des mines de l'ancien gouvernement lui, a changé de portefeuille pour devenir ministre de la défense.



10 nouveaux font leur entrée et le premier ministre a demandé aux parlementaires de ratifier la nomination de 6 autres ministres.



Abiy Ahmed, a été choisi comme chef du gouvernement le mois dernier par la coalition au pouvoir et a prêté serment le 2 avril.



Selon les analystes, la stabilisation de ce pays de 100 millions d'habitants sera une des priorités du gouvernement mis en place.



Les troubles politiques de ces dernières années ont conduit à la démission soudaine de l'ex Premier ministre Hailemariam Desalegn alors même que l'economie du pays qui croit à hauteur de 10 pour cent cette dernière décennie, est considéréé comme la plus dynamique en Afrique