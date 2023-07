​Remise des Prix aux lauréats du Concours général : le Président Macky Sall vilipende les enseignants

Le cérémonie de remise des Prix aux lauréats du Concours général des classes de Première et de Terminale a eu lieu ce lundi, au Grand théâtre, sous la présidence du chef de l'Etat Macky Sall. Une occasion saisie par le Président Sall pour régler ses comptes avec les enseignants politiciens. « C'est très grave qu’un enseignant, censé être un éducateur, abuse de l’ascendance et de l’autorité qu’il a sur ses élèves. La violence sous toutes ses formes n’a pas de place dans la société », a déclaré Macky Sall.



« Il est urgent que nous réfléchissions davantage sur les causes de ces contre-performances afin d’améliorer les résultats des prochaines éditions. Dans le même esprit, je dois exprimer ici ma grande préoccupation devant une certaine tendance pernicieuse qui consiste à détourner l’école de sa vocation d’éducation et de formation. C’est très grave qu’un enseignant, censé être un éducateur, abuse de l’ascendance et de l’autorité qu’il a sur ses élèves en les incitant à la violence dans des manifestations de rue », a avancé le Président Macky Sall.



Pour le chef de l’Etat, « la violence sous toutes ses formes, n’a pas de place dans la société, encore moins à l’école. L’école et l’université ne sont pas des arènes de gladiateurs. Leur vocation est d’éduquer et de former des citoyens éclairés et responsables, de bâtisseurs, et non des casseurs. Des bâtisseurs et non des casseurs. Je condamne fermement ces actes inacceptables qui ne resteront pas impunis. Dont les auteurs sont minoritaires dans le système éducatif et ne représentent nullement les enseignants du Sénégal », a-t-il martelé.