​Remous du système éducatif : Cusems et Saems en grève totale ce mercredi

Il n’y aura pas de cours ce mercredi dans les établissements secondaires. Le Syndicat autonome des Enseignants du Moyen Secondaire (SAEMS) et le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire Le Cusems et le Saems en ont décidé ainsi. Ils ont décrété une grève totale sur toute l’étendue du territoire national. Ce, pour dénoncer le mutisme du gouvernement face à leurs différents points revendicatifs.



Le chargé des revendications du Cusems, Alioune Gningue, a rappelé qu’il a eu un débrayage mardi. Et, dans la poursuite de leur plan d'action, a-t-il annoncé, il est prévu d'organiser une marche à Ziguinchor à partir de la première quinzaine du mois de février.



A l’en croire, ce mouvement d’humeur, est la réponse à la non matérialisation des accords signés depuis 2018.