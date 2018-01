​Rencontre Premier ministre-syndicats d'enseignants : l'UES, laissée en rade, décide d'aller en grève mercredi et jeudi prochains

Laissée en marge de la rencontre entre le Premier ministre et les syndicats d'enseignants ce vendredi, l’UES dénonce cette injustice de la part du gouvernement. « Le gouvernement non content de nos salaires, qu’il peine à nous rembourser et des indemnités du baccalauréat non payées, il convoque les syndicats les plus représentatifs, en laissant en rade notre intersyndical qui regroupe plusieurs entités », lance Ibrahima Wane, qui d'environ 20 à 30% leur représentativité au moyen et au secondaire



Poursuivant ces propos, le porte-parole du jour de souligner que« conformément à la hiérarchie des normes, un arrêté ne peut pas être au-dessus d’un décret ni d’une loi, de la Constitution ou d’une convention. Tous les syndicats doivent participer à la négociation ».



L’UES compte même aller en grève dès la semaine prochaine. "Nous avons décidé de mettre en œuvre notre plan d'action. Ce plan va débuter par un débrayage mercredi prochain et la grève totale le jeudi. Nous demandons aux syndicats de l’UES de se préparer à la confrontation », avertit Wane.