​Rencontre avec Mansour Faye : Mamadou Lamine Massaly demande l’exclusion d’Ousmane Sonko du FRN

Mamadou Lamine Massaly exige l’exclusion d’Ousmane Sonko du Front de résistance nationale. Le jeune responsable libéral de Thiès, lors d’un point de presse tenu dans la cité du rail, soutient que le leader du Pastef a trahi la confiance de ses pairs.



« J’ai tenu à organiser cette conférence de presse pour demander l’exclusion d’Ousmane Sonko Président du Pastef du Front de résistance nationale. Sonko, pour ne pas le nommer, a trahi la confiance de ses pairs pour avoir été reçu en audience par Mansour Faye à l’époque Délégué général à la protection social et à la solidarité nationale. La date de leur rencontre importe peu. Le plus important, c’est que cette audience a eu bel et bien lieu. Malheureusement, il a maladroitement tenté pendent plusieurs jours de réfuter cette vérité », martèle Mamadou Lamine Massaly.



À en croire le jeune responsable libéral de Thiès, Sonko est un manipulateur qui a trahi sa lignée et son parti. « Que de mensonges et de contrevérités confondus par un audio, Ousmane Sonko mal à l’aise, a chercher à se laver à grande eau, à travers un enregistrement vidéo posté sur sa page Facebook, peine perdue. Sa séance de rattrapage traduit tout simplement sa honte sa malhonnêteté et sa mauvaise foi. L’accusateur qui reprochait à l’opposition de faire un deal avec le régime en place, a été démasqué, vilipendé, et traîné dans la boue. Allah n’aime pas les traîtres. C’est l’arroseur arrosé. Aujourd’hui, les Sénégalais ont découvert son vrai visage. C’est un manipulateur, qui a trahi sa lignée et ses origines, son parti. Sonko est un danger public », dit-il.



Pour rappel, aussi bien le témoin de ladite audience Cheikh Issa Sall et le principal concerné Ousmane Sonko ont attesté que la rencontre a eu lieu en 2013, bien avant l’entrée en politique du leader du Pastef.