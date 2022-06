​Rencontre du Président Macky Sall avec l’insulteur Kaliphone: une offense au Peuple sénégalais et à la République ( Par Moustapha Diakhaté)

Le Président Macky Sall vient d’offenser la République, le Peuple sénégalais en recevant un insulteur du Président de la République, des ministres, de l’armée, des Forces de défense et de sécurité.



Le député insulteur Abdou Mbacké Barra Dolly doit être libéré sans délai et que désormais personne ne soit inquiété pour offense au Chef de l’Etat.



Le Président de la République en recevant Kaliphone vient de rendre hommage à tous les insulteurs du net. Après ce pied de nez à la retenue, à la décence, il n’y a plus de nécessité à réguler les réseaux.



En France ce sont les dignes Sénégalais de la diaspora que le Président de la République doit recevoir et non un insulteur.



Ce sont les centaines de milliers de nos compatriotes de la diaspora qui se battent pour faire avancer notre pays qui méritent d’être reçus par le Président de la République du Sénégal.



Le Chef de l’Etat incarne la nation sénégalaise et ses valeurs. Il ne doit pas fréquenter des insulteurs.



Vive le Sénégal !



Vive la République !



Par Moustapha Diakhaté