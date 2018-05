​Rencontre entre le Président Macky Sall et les étudiants du Sénégal prévue lundi prochain

Les étudiants de l’Ugb se lavent à grande eau. Ils informent leurs camarades des autres universités du Sénégal que leur rencontre avec le Président Macky Sall n’était rien d’autre que pour donner les bonnes informations sur la mort de leur camarade Mouhamed Fallou Sène. «Nous avons rencontré le Président de la République pour juste donner les bonnes informations sur les éléments qui ont conduit à la mort de l’étudiant Fallou Sène. Rien d’autre», ont-ils déclaré.



Toutefois, il informe qu’une autre rencontre aura lieu le lundi 28 mai au Palais de la République entre le Président Macky Sall et tous les étudiants du Sénégal pour discuter des autres revendications.



A noter qu’actuellement, des milliers d'étudiants sont descendus dans la rue pour effectuer une marche pacifique pour exiger le départ des ministres de l'Enseignement Supérieur; de l'Économie, des Finances et du Plan et celui de l'Intérieur, non sans dénoncer ce qu'ils appellent la diversion de l'État du Sénégal.