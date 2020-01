​Renforcement de la gouvernance financière: la France accorde un prêt de 32,8 milliards à l’Etat du Sénégal

Le Sénégal et la France, à travers l’Agence française de développement (Afd), ont signé, ce jeudi une convention de financement, sous forme de prêt de politique publique, d’un montant de 32,8 milliards de F CFA. Ce pour le renforcement de la gouvernance financière.



Selon le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, « une première tranche de 13,1 milliards de F CFA sera décaissé dans les meilleurs délais, et une seconde tranche de 19,6 milliards F CFA sera libérée en fin 2020 ».



Amadou Hott explique que cette opération permettra d’accompagner la mise en œuvre des réformes budgétaires de la loi organique relative aux lois de finances, et en particulier le passage en mode budget-programme en cours depuis le 1er janvier 2020, de favoriser un accroissement de la mobilisation des recettes intérieures.