​Renforcement des capacités des journalistes : La COSYDEP arme les acteurs de la presse

La COSYDEP a tenu une Session de formation sur les stratégies de suivi des Assises nationales de l'Education et de la Formation à l'intention des journalistes. Cette rencontre qui se tient les 27 et 28 décembre à Dakar entre dans le cadre de renforcer la capacité des journalistes.



Selon Cheikh Mbow, Coordonnateur National COSYDEP, « c’est une section de formation qui entre dans le cadre de notre programme GMPE (Gouvernance et Monitoring des Performances du Services Public Education) que nous déroulons en partenariat avec la fondation OSIWA. C’est un programme pour d’abord renforcer la capacité des journalistes, pour qu’ils aient plus d’outils, d’instrument de stratégie, pour un approfondissement de leurs papiers sur les questions d’éducation de qualités ».



Poursuivant sa déclaration, M. Mbow ajoute : « Nous savons que les journalistes ne sont pas des acteurs directs de l’éducation. Or, ils sont des acteurs important pour pouvoir mobiliser les communautés autours des enjeux, les défis des systèmes d’éducation et de formation. Donc, nous les avons réunis pendant ses deux (2) jours pour leur donner des outils, qui leur permettent de faire des papiers de très grandes qualités, qui aillent au-delà d’un compte rendu, dans une approche beaucoup plus analytique ».



En effet, a travers cette initiative, l’ambition est de contribuer à la résolution des problèmes liés à la gouvernance du système, au défi de la participation de qualité des acteurs communautaires et à l’exercice du contrôle citoyen sur le processus de politique et de gestion des ressources.