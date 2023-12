​Renforcement prestation de service de santé reproductive: l’Unfpa lance un appel à don urgent de 1,2 milliard de dollars

L'Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive ( Unfpa) a lancé un appel urgent de 1,2 milliards de dollars Us pour faire face à la multiplication des crises qui touchent les femmes et les filles dans le monde en 2024.



L’objectif de l'agence pour 2024 est de fournir des services de santé reproductive et d'autres services pour protéger et sauver la vie de 48 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans le monde dans 58 pays. En 2023, le monde a été bouleversé par l'urgence climatique et l'émergence de nouveaux conflits, ainsi que par l'aggravation de multiples crises déjà existantes. Au cours du premier semestre, 114 millions de personnes, un nombre record, ont été déplacées de force, la moitié, en moyenne, étant des femmes et des filles qui ont des vulnérabilités uniques liées à leur santé et à leur sécurité en matière de reproduction.



Par exemple, l'Afghanistan reste l'un des pays les plus dangereux au monde pour accoucher : une femme y meurt toutes les deux heures pendant la grossesse ou l'accouchement. A Gaza, 50 000 femmes enceintes sont prises au piège dans le récent conflit, sans refuge et dépendantes d'un système de santé au bord de l'effondrement. Au Myanmar le conflit en cours expose 7,7 millions de personnes, pour la majorité des femmes et des filles, à un risque de violence sexiste. Elles ont donc besoin de soutien.



Et au Soudan, où la violence sexiste fait rage, 7,1 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, ce qui aggrave la menace d'exploitation et d'abus sexuels qui pèse sur les femmes et les enfants. Aujourd’hui, une personne sur 22 dans le monde a besoin d'aide humanitaire. ‹ Lorsqu'une crise éclate, ce sont les femmes et les filles qui en paient le plus lourd tribut », déploré Dr Natalia Kanem, o rectrice exécutive de l'Unfpa: «A moins que nous ne les mettions au centre de notre réponse humanitaire, nous verrons une augmentation des violences sexistes, plus de mariages d'enfants et plus de décès liés à la grossesse et à l'accouchement », a-t-elle alerté.



Pour 2024, l'Unfpa estime que 6,1 millions de femmes enceintes auront un besoin urgent d'aide humanitaire, tandis que 84 millions de femmes et de filles risquent d’être confrontées à la violence sexiste et auront besoin de mesures préventives et de services de soutien. Des données de l'Unfpa qui viennent d'être publiées révèlent que les pays les plus vulnérables aux changements climatiques sont aussi ceux dans lesquels les femmes sont dans les situations les plus i précaires, notamment en raison de taux élevés de mortalité maternelle, de mariages d'enfants, de natalité chez les adolescentes et de violence sexiste Elles dressent un portrait dévastateur des défis multiples auxquels sont confrontées les femmes et les filles dans le contexte des changements climatiques, des déplacements et des vulnérabilités basées sur le genre.



Dr Natalia Kanem a indiqué : «Chaque jour, l'Unfpa répond aux besoins de santé de de protection de femmes et de filles en situation d’urgence dans le monde entier, sauvant des vies et ouvrant la voie à un avenir de paix, de justice et d'égalité».



En 2023, bien qu'il n'ait reçu que 0 % de son appel de fonds humanitaire, l'Unfpa a fourni des services de santé reproductive à plus de 10 millions de personnes et une protection contre les violences sexistes à 4,2 millions de personnes. Un tiers des fonds ont été attribués à des organisations locales et dirigées par des femmes, qui sont les mieux placées pour répondre aux besoins des plus vulnérables.



Alors que les taux de violence sexiste, violence sexuelle incluse, augmentent dans de multiples situations d'urgence, il est choquant de constater que l'intervention reste l'un des secteurs les moins financés dans les situations d'urgence.



Onze des 26 pays dotés de plans d'intervention humanitaire coordonnés par les Nations Unies ont reçu moins de 10% du financement nécessaire pour lutter contre les violences sexistes en 2023. Tandis que certaines crises font la une des journaux et retiennent l'attention du monde entier, de nombreux pays, dont l'Afghanistan, l'Éthiopie, le Soudan et le gés aussi bien par les médias que par les donateurs, ce qui aurait un impact dévastateur sur la vie de millions de femmes et de filles. Même les crises qui captent l'attention internationale, comme la guerre en Ukraine et le conflit dans les territoires palestiniens occupés, ne reçoivent pas les financements nécessaires. Un aperçu de l'action humanitaire 2024 de l'Unfpa, publié mercredi, explique comment le financement de 1,2 milliard de dollars, s'il est accordé en totalité, permettra à l'Unfpa et à ses partenaires de renforcer la prestation de services de santé reproductive pour permettre aux accouchements de se dérouler en toute sécurité, et de gérer des programmes de lutte contre les violences sexistes s'adressant à 48 millions de femmes, de filles et de jeunes dans 58 pays actuellement touchés par des crises humanitaires.