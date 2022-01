​Rentrée des Cours et Tribunaux : Macky Sall aborde les complications liées au conflit foncier

La cérémonie de rentrée des Cours et Tribunaux a été une occasion pour le Président Macky Sall d’aborder les problématiques majeures liées au foncier. Selon le Chef de l’Etat, le diagnostic du foncier au Sénégal montre clairement une situation caractérisée par la conjonction de plusieurs facteurs de complications notamment le « déficit en terre aménagé, la forte poussée démographique, une planification et une gestion encore insuffisante de l’espace, le non-respect des règles en matière d’urbanisme, le découpage administratif, parfois incohérent et le non-respect de certaines règles de procédures ».



Pour mieux étayer ses propos, Macky Sall a évoqué les litiges afférents à la fréquence de pratique délictueuse en matière foncière. « Cette situation engendre naturellement des conséquences fâcheuses dont l’impact négatif sur les stratégies de planification et gestion des villes », a dit le Président Sall.



Selon lui, « les difficultés énormes de réalisations de projets et autres travaux publics ce qui en renchérit considérablement les coûts ».



Concernant la construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer et du Train express régional (Ter), le Président Macky Sall a soutenu avoir dépensé des milliards pour les emprises. « Nous avons été bloqués pendant plusieurs mois parce que simplement pour donner de l’eau à Dakar. Nous avons essayé de trouver une solution par le dessalement de l’eau de mer. Le site de Mamelles devait servir de lieux d’implantation de ces unités et comme par enchantement nous nous sommes retrouvés avec des titres fonciers issus de baux donnés et le propriétaire qui réclamait à l’Etat 10 milliards FCfa, que nous sommes tenus de payer », a-t-il souligné.



Poursuivant son propos, il a indiqué que pour le Ter l’Etat a dû dépenser plus de 92 milliards sur le paiement des impenses. « J’avais indiqué clairement au gouvernement que tout bail ou titre foncier sur l’espace qui serait postérieur au lancement des travaux de ce Ter ne serait pas l’objet d’indemnisation. Malgré cela, nous avons dépensé plus de 92 milliards Fcfa sur les impenses ».