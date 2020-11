​Rentrée scolaire 2020/2021 à Ziguinchor: l’Inspecteur d’Académie insiste sur la répartition des ressources humaines

Ils sont 4 millions d’élèves et 97 000 enseignants à reprendre le chemin de l’école ce jeudi au Sénégal après une longue période d’interruption des cours due à la pandémie du Covid-19. À Ziguinchor, pas beaucoup de souci à se faire par rapport à la rentrée. L’essentiel est fait pour que tout se déroule dans de meilleures conditions. Cependant, l’Inspecteur d’Académie insiste sur la répartition des ressources humaines.



« Les écoles sont suffisamment prêtes pour accueillir les élèves. Puisque cette année, on n’a pas eu des vacances. Juste après la fermeture des classes le 28 septembre passé, j’ai convoqué une réunion de coordination avec l’ensemble des établissements. Je les avais engagés à maintenir le dispositif de préparation. Parce que cette année le temps nous est compté. Et les perturbations créées par la pandémie en 2018-2019 vont nous rattraper encore en 2020-2021. Et qu’il fallait anticiper déjà dans la préparation, surtout qu'avec la rupture, on n'avait que des classes d’examen. Il y avait beaucoup de dégâts à cause des intempéries », évoque Cheikh Faye.



M. Faye de rappeler sur les ondes de i-Radio : « Nous n’avons pas la prétention de dire que tout est Ok, nous allons ajuster, renforcer pour étudier dans de meilleures conditions. Mais également nous comptons sur le ministère de l'Éducation nationale qui, au nom de l’équité territoriale, se doit de faire une répartition équitable des ressources. Sinon, faire une discrimination positive à la région de Ziguinchor qui, je le rappelle, est la deuxième académie du Sénégal après Thiès ».