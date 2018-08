​Rentrée scolaire : la COSYDEP prône pour une solution durable de rémunération des enseignants

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (COSYDEP) à travers un panel cherche des solutions pour une bonne rémunération des enseignants. Selon Abdoulaye Ndoye du Cusems, « depuis plusieurs années, le Cusems fait partie de la question de l’alignement l’indemnité de logement ».



Pour lui, c’est une question de justice sociale et d’équité. En effet, depuis 2004, dit-il, « nous avons constaté une dérégulation exponentielle du régime indemnitaire et des écarts de salaires alarmant au détriment des enseignants. En général, des professeurs des lycées et collèges. Et c’est pourquoi, dans nos différentes revendications nous avons demandé au gouvernement du Sénégal que la question de l’alignement est une question de justice sociale encore une fois et d’équité ».



Poursuivant sa réaction, il ajoute : « Le gouvernement avait lancé l’étique sur le système de rémunération des agents de l’Etat. Le pré-rapport a fait l’objet de partage entre le gouvernement et les acteurs du système éducatif. Mais c’est hier qu’on nous a remis un extrait du rapport de l’exécution du système de rémunération des agents de l’Etat. Et on a prévu de programmer un séminaire à partir de demain sur la question de rémunération des agents de l’Etat ».



Se voulant très clair sur la question, le CUSEMS demande à ce que le rapport complet soit disponible. Ce, pour avoir une idée des questions de réduction des comptes, de transparences.



Aux yeux d’Abdoulaye Ndoye, « les agents de l’Etat doivent être traités avec équité et justice et cet extra, nous pensons que c’est en deçà de nos attentes. La masse salariale est inquiétante au Sénégal. Conséquence, beaucoup de professeurs sont en train de quitter le corps pour aller ailleurs. Ce qui explique leur déficit dans les matières scientifiques », rapporte-on sur Walf radio.