​Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux : Les avocats saluent les efforts du chef de l'Etat

Les magistrats ont remercié le Président du Conseil supérieur de la Magistrature, Macky Sall pour avoir respecté ses promesses. L’Ordre des avocats a, en effet reçu notification de l’attribution du terrain sur lequel, l’école des avocats doit être édifiée à Diamniadio. De même, un premier acompte sur la participation de l’Etat est disponible. A côté de ce projet, la présence des avocats dans les locaux de la police et de la gendarmerie durant la garde à vue a connu une avancée significative. Ils l’on fait s’avoir, ce jeudi à l’occasion de la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux.



« Les réticences et autres méfiances sont entrain d’être vaincues et la pratique s’installe progressivement dans la procédure d’enquête préliminaire. Il va sans dire qu’en tant que Sénégalais et patriotes, les avocats intègrent vos préoccupations de sécurité publique liées en particulier à la question du terrorisme », a déclaré le Bâtonnier Me Mbaye Gueye.



Dans sa volonté d’être un Etat moderne, le Sénégal a proclamé dans le préambule de sa Constitution : « le respect et la consolidation d’un Etat de droit dans lequel l’Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante et impartiale ».