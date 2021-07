​Répartition des Fonds d’Appui et de Développement de la Presse : les précisions du ministère de la Culture

Le ministère de la Culture et de la Communication réagit suite à la sortie lundi dernier, de la Fédération des Acteurs de l’Information et de la Communication du Sénégal (FACS) qui a qualifié « de détournement d’objectif, l’option retenue pour la répartition de l’appui financier de l’Etat au secteur de la presse ». Il tient à préciser que le Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) a remplacé l’aide à la presse, à partir de la signature, le 27 janvier 2021, dans un communiqué.



« Je tiens à rappeler que le FADP, dont les acteurs de la presse ont, ardemment, demandé la mise en place, depuis l’adoption du Code de la presse en 2017, a remplacé l’aide à la presse, à partir de la signature, le 27 janvier 2021, du décret n° 2021-178 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement dudit fonds. L’arrêté n° 019171 du 27 mai 2021 a consacré la nomination de l’Administrateur et des membres du Conseil de gestion du FADP, parmi lesquels les représentants des associations du secteur de la presse (Patronat, Syndicat des travailleurs, Presse en ligne et Radios communautaires) », a déclaré l’administrateur du Fadp Ousseynou Dieng.



Qui poursuit : « Compte tenu du fait qu’à l’exception de la contribution de l’Etat, les autres ressources du fonds, prévues par la loi, ne sont pas encore mobilisées, le Conseil de gestion a décidé, en sa séance du mardi 13 juillet 2021, de faire de 2021 une année de transition en fixant un minimum de critères objectifs, conformément au Code de la presse ».



M. Dieng de rappeler qu’un communiqué a été diffusé dans ce sens le vendredi 16 juillet 2021. Par conséquent, souligne-t-il, « l’option retenue par le Conseil de gestion pour l’éligibilité au FADP, cette année, ne devrait aucunement heurter les acteurs réellement engagés pour un secteur de la presse assaini et fort ».



A rappeler que lors de leur sortie, la FACS a estimé que « les 700 millions prévus pour l’aide à la presse de cette année ne peuvent être utilisés comme première dotation du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) sans passer par une loi de finances rectificative. »