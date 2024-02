​Report de l'élection : l'Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis) appelle à un retour diligent à l’ordre constitutionnel normal

Dans une déclaration publiée lundi, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis) a exprimé sa vive inquiétude et sa profonde désolation à la suite de la décision du président de la République de reporter de l'élection présidentielle du 25 février 2024 . D'après elle, sans conteste, cette mesure d'une gravité extrême fait peser de lourdes menaces sur la stabilité nationale.



L'Acis condamne sans réserve cette violation flagrante de la Constitution et appelle à un retour diligent à l'ordre constitutionnel normal. "Notre pays s'est toujours distingué par l'exemplarité de sa démocratie marquée par le respect scrupuleux du calendrier républicain et la crédibilité du processus électoral. C'est pourquoi, en conformité avec son attachement à fa paix, gage du déroulement normal de l'activité économique, de la préservation de la sécurité des biens et des personnes, l'Acis lance un appel solennel au président de la République pour le respect du calendrier électoral », poursuit la déclaration.



L'association demande également à tous les acteurs politiques de conjuguer leurs efforts pour maintenir la cohésion et la paix indispensables à la prospérité de Sénégal.



En outre, elle les exhorte à travailler en synergie pour une élection apaisée et pacifique. De même, elle recommande tous nos compatriotes de s'engager dans la voie de la paix et de la concorde pour épargner notre pays de lendemains incertains.