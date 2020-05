​Reprise des cours: les élèves ne sont pas convaincus mais promettent d'aller voir

Les Associations des parents d’élèves ont rencontré le Collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. Les élèves se disent prêts à rejoindre les salles de classe. Mais ils n’excluent pas de demander à leurs camarades de rester à la maison, si les conditions de sécurité ne sont pas réunies.



« Nous sommes au niveau national donc chacun a ses problèmes. Peut-être nous à Dakar, nous pouvons gérer certaines choses. Mais par exemple, nos camarades qui sont à Kolda, Matam, comment ils vont faire avec les abris provisoires. Nous avons demandé au ministre et sa réponse a été les mairies vont gérer ça. Et comment ils vont le gérer ? C’est une autre question qui revient », a déclaré Maguette Bâ, Coordinatrice du Collectif des gouvernements scolaires du Sénégal.



Poursuivant ses propos, elle ajoute : « l’autre problème, c’est la sécurité des élèves. Nous ne sommes pas rassurés. Mais si tout se passe bien nous allons à l’école le 02. Si nous constatons qu’il y a un côté qui ne marche pas, nous allons tous retourner chez nous. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, et nous sommes à 3 ou 4 jours de vendredi. En tout cas jusqu'à présent, nous ne sommes pas convaincu que le 02 juin est un bon choix pour aller à l’Ecole ».