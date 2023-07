​Respect de l’éthique de la parole donnée (Par Mary Teuw Niane)

Je rends grâce à Dieu d’avoir accepté une partie de ma prière et de la prière de la grande majorité de la population sénégalaise.



Je prends donc acte du respect de l’éthique de la parole donnée que le Président de la République vient de confirmer en décidant de ne pas se présenter à l’élection présidentielle de 2024.



Je continue de prier pour qu’il puisse organiser des élections transparentes et libres dans lesquelles tous les candidats pourront participer.



Je reste convaincu que c’est dans la paix, la concorde, la solidarité et par le suffrage universel que nous transformerons positivement notre pays.



J’appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à faire de leur carte d’électeur l’instrument unique de leur choix, dans la paix, du Président de la République le 25 février 2024.



Vive le Sénégal

Vive la République

Vive le peuple sénégalais.



Dakar, lundi 3 juillet 2023

Prof Mary Teuw Niane