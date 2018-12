​Retard dans le dépôt de parrainages : L'ex-juge Ibrahima Hamidou Dème assure qu'il sera dans les délais

Le dépôt des dossiers de parrainage ouvert depuis lundi 10 décembre au Conseil Constitutionnel n’est pas, pour le moment effectif pour tous les candidats déclarés à la Présidentielle de février 2019. Certains candidats à la candidature, notamment l'ex-juge Ibrahima Hamidou Dème, n’ont toujours pas déposé. Toutefois, le leader du "Mouvement Ensemble" qui tient à rassurer ses militants, déclare qu’ils sont toujours dans la course.



«Nous sommes en train de faire les derniers réglages et nous pensons que les conditions sont réunies pour que nous puissions déposer nos dossiers de candidature dans les prochains jours », informe l’ex-juge du Conseil supérieur de la magistrature, sur la Rfm.



Ibrahima Hamidou Dème de poursuivre : «L’essentiel pour nous, c’était de tout faire dans la sérénité, nous rassurons surtout nos militants pour leur dire que nous allons déposer notre candidature dans les délais».



A l'en croire, les bousculades qui se sont passées le premier jour des dépôts devant le Conseil Constitutionnel, «c'est le côté pervers du parrainage». Soulignant que pour le "Mouvement Ensemble" «le jeu démocratique ce n'est pas une course de vitesse, ce n'est pas la précipitation, ce n'est pas joué les coudes, ni des batailles rangées. Nous estimons qu'en démocratie, tout doit se faire dans la sérénité».