​Retard des vols de Air Sénégal : plus de 500 Sénégalais bloqués l’Aéroport Malpensa

Ça ne finit pas ! Air Sénégal continue de causer du tort à ses passagers. Au moment où ces lignes sont écrites, plus de 500 Sénégalais sont bloqués à l’Aéroport Malpenso, en Italie. Et pour cause, leur vol a accusé du retard.Comme si cela ne suffisait pas, ils se disent être sans interlocuteur. A bout de souffle, ces passagers réclament une solution le plus rapidement possible. Parmi eux, certains tourneboulés ont décidé de changer de compagnie pour leur prochain voyage.« C'est bon pour mes vacances de février, je change de compagnie de peur de me faire lourder si le moindre retard intervenait dans ce métier de stress... », a lâché un des passagers qui a contacté PressAfrik.Joint au téléphone, la Compagnie Air Sénégal a fait savoir que « le MILAN-DAKAR opérera à 16h ». Le chargé de communication précise que « le vol d’hier a été recalé aujourd’hui » sans en donner les raisons.A noter que ce genre d’incident devient récurrent avec la compagnie aérienne sénégalaise. Pour preuve, les vols à destination de Milan, de Barcelone, de Cotonou-Douala-Libreville du 2 janvier n’ont pas pu décollé . Une situation qui indispose les voyageurs et qui les mettent dans des situations difficiles.