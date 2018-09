​Retards de paiement des salaires : les fonctionnaires logés Ecobank en rogne

Les fonctionnaires qui détiennent un compte au niveau de Ecobank courent toujours derrière leurs salaires. Pour preuve lundi, ceux de l’agence Ecobank de Thiès ont rué, sur les brancards à défaut de percevoir leurs salaires. Avant eux, ce sont les fonctionnaires de Mbour qui se sont fait entendre. Or, l’Etat a viré les salaires depuis et toutes les banques de la place se sont exécutées.



Selon «Libération», la banque a évoqué des problèmes internes qui sont en train de plomber de pauvres chefs et mères famille. Il faut rappeler que la banque avait accusé un retard de paiement des bourses destinées aux étudiants. Il aura fallu la mort d’un étudiant à la suite de plusieurs manifestations pour que la banque paye les bourses.



Même son de cloche en Côte d’Ivoire, où des militaires ayant fait un départ à la retraite négocié, avaient assiégé récemment l’agence principale d’Ecobank, faute d’encaisser leur argent. Le pire avait été évité de justesse.