​Retour du Mondial de Beach soccer : les « Lions » accueillis en héros

Selon « Stades », c’est hier mardi, vers les coups de 18h 35 que l’équipe nationale de Beach Soccer du Sénégal est arrivée à l’AIBD de Diass. Il y avait du beau monde à l’accueil. Le capitaine Alseyni Ndiaye et ses coéquipiers ont été fêtés tels des héros. En témoignent les “Gaïndés Ndiaye Mbarawac” et autre “Yaye Jambar”, qui ont rythmé la sortie des « Lions » de l’accueil de l’édifice aéroportuaire.



La délégation sénégalaise a été accueillie par des fédéraux tels que Me Senghor, Amadou Kane ou Oumar Guèye Ndiaye. Après quelques salutations, la délégation s’est adressée à la presse locale présente à l’AIBD. Me Augustin Senghor a pris la parole pour féliciter les joueurs et tout le staff.



Le président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) a exhorté les joueurs à continuer sur cette lancée. « Vous êtes la 1ère équipe africaine à accéder en demi-finales. Au moment où tout le monde vous voyait perdre devant le Portugal et le Brésil, vous les battez à plate couture. Vous avez rendu fiers l’Afrique et le Sénégal. Ne minimisons pas nos performances. Ça viendra un jour, car vous êtes sur la bonne voie. Vous avez fait un exploit mémorable. Ce qui fait notre fierté aujourd’hui. On est là pour parler au nom de tout le peuple », a-t-il déclaré.



Alseyni Ndiaye, gardien de but et capitaine des « Lions » est ravi de l’accueil qui leur a été réservé. « On remercie le bon Dieu. Quand on voit cet accueil que nous réserve le peuple sénégalais, on ne peut qu’être contents. On est un peu tristes, car on souhaitait descendre de l’avion avec la Coupe ou une médaille, mais Dieu l’a voulu ainsi. Notre objectif était de dépasser les quarts de finale », a-t-il dit.



Alseyni Ndiaye avance que maintenant, ils n’ont plus le droit de régresser après la 4ème place historique pour une équipe africaine au Mondial de Beach soccer conquise en terre russe. La marche en avant continue.