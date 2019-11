​Retour du cantonnement militaire de Saliote : les populations de la Commune de Djibanar poussent un ouf de soulagement

Les populations de la commune de Djibanar dans le département de Goudomp (au sud du Sénégal) qui avaient, a travers une marche pacifique, dénoncé la recrudescence des agressions, des vols et des braquages dans leur localité, et exigé le retour du cantonnement militaire de Saliote, ont enfin obtenu gain de cause. Ils sont sortis massivement pour tenir une opération de nettoyage dans la zone.



« Après la marche des jeunes de Djibanar réclamant un camp militaire à klonia et après deux braquages dans une même semaine dans ledit village, la demande a fini par être satisfaite. Aujourd'hui (jeudi), les populations de la commune sont sorties en masse pour les travaux de nettoyage en faisant le défrichage », a indiqué Ansou Findal Diatta, un des habitants de la commune.



Pour rappel, ces habitants de la région de Sédhiou avaient tenu une marche pacifique, le mercredi 28 août 2019 dernier, pour dénoncer notamment la recrudescence des agressions, des vols et des braquages dans leur localité. Ils avaient réclamé également, le retour du cantonnement militaire de "Saliote", afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.