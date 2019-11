​Révélations sur le coût du baccalauréat 2019: 3, 6 milliards F CFA dépensés

L’édition du Baccalauréat (Bac) 2019 a coûté 3 milliards 600 millions de F Cfa. En effet, lors de cet examen qui a vu la participation de 148 336 candidats, 8200 correcteurs, 673 présidents de jury, 840 examinateurs des épreuves physiques, 6000 secrétaires, 16000 surveillants et 3 millions de copies, ont été mobilisés.



Nos confrères du journal « Sud Quotidien », renseignent que lors des épreuves anticipés de philosophie et physiques, 32 000 agents ont également été déployés. La somme sera revue en hausse avec le nombre de candidats qui passe de 148 336 à 160 000 et 164 000 l'an prochain contre 159 386 cette année.