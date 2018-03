​Révélations sur le scandale du Hadji 2017 : plus de 600 millions de F Cfa volés

Le scandale du Hadji commence à faire des révélations. L’instruction a révélé que plus de 600 millions F Cfa ont été volés à des pères et mères de famille.



L’affaire a commencé le 21 août 2017 aux alentours de 19 heures lors que le Brigade de gendarmerie de la foire avait été informée par téléphone qu’une foule de pèlerins très excités était en train d’en découdre avec un voyagiste à l’hôtel «Africa Logis » sis à Ngor. Les gendarmes qui se sont dépêchés au lieu indiqué ont procédé à l'exfiltration de Mame Faye Diop, la mise en cause.



L’enquête ouverte a permis d’arrêter Mame Berry Ndiaye, Mame Faye Diop, Cheikh Tidiane Sall, Pape Mbagnick Ndiaye et Awa Bekery Bao,. Ils seront jugés devant le tribunal correctionnel de Dakar dans les prochains jours, informe "Libération".