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​Révision constitutionnelle : L'ancien ministre Babacar Gaye exige la publication de l'avis du chef de l’Etat



​Révision constitutionnelle : L'ancien ministre Babacar Gaye exige la publication de l'avis du chef de l’Etat
L’ancien ministre d’État et ancien député Babacar Gaye a rendu publique, ce mardi 24 juin, la réponse reçue de la part du Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba, concernant sa demande d'accès à l'avis présidentiel sur la révision constitutionnelle.

Dans un courrier daté du même jour, l'autorité administrative confirme l'existence de l'acte, mais refuse de le communiquer au motif qu'il n'en est « ni destinataire ni ampliataire ».

S’opposant à cette fin de non-recevoir, Babacar Gaye qualifie l’argument de « pas juridiquement convaincant ». Pour l'ancien parlementaire, la Présidence, en tant qu'institution ayant « produit, transmis et conservé » le document, se doit d'en permettre l'accès.

Il attend désormais une réaction du Secrétaire général de l'Assemblée nationale, espérant que cette nouvelle saisine permettra de faire valoir ses droits d'accès à l’information dans cette quête de transparence.
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Fodé Bakary Camara

Mercredi 24 Juin 2026 - 16:00


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