​Révision constitutionnelle: Ousmane Sonko appelle Bassirou Diomaye Faye à promulguer la loi

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a exhorté le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à promulguer la loi portant révision de la Constitution adoptée à la majorité qualifiée par les députés ce lundi. Selon lui, le chef de l'État ne peut pas sélectionner les dispositions constitutionnelles qui lui conviennent ni soumettre ce texte à un référendum alors que, d'après son interprétation, le vote des trois cinquièmes de l'Assemblée nationale vaut à la fois adoption et approbation.



S'exprimant après le vote de la réforme, Ousmane Sonko a rappelé que « le pouvoir constituant » appartient à l'Assemblée nationale lorsqu'elle est réunie. Il a estimé que la saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République n'était pas justifiée et a affirmé que la haute juridiction s'est déjà prononcée sur la procédure applicable aux révisions constitutionnelles adoptées par le Parlement.



Le président de l'Assemblée nationale a également critiqué la position de Bassirou Diomaye Faye sur plusieurs dispositions de la réforme, notamment l'obligation pour le président de la République de déclarer son patrimoine à l'entrée et à la sortie de ses fonctions ainsi que l'interdiction de diriger un parti politique durant son mandat. Il a rappelé que ces engagements avaient été défendus par l'actuel chef de l'État lorsqu'il était dans l'opposition.



Estimant que cette réforme constitue « l'une des plus consolidantes » pour la démocratie sénégalaise, Ousmane Sonko a soutenu qu'elle renforcera la transparence dans la gestion publique tout en réduisant le coût du fonctionnement démocratique. Il a enfin appelé le président de la République à revenir sur sa position et à promulguer la loi, jugeant qu'un référendum sur ces dispositions serait inutile.