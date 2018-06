​Révision du code électoral : Le parrainage passe comme lettre à la poste

Après 6 heures e t 70 intervenants, l'Assemblée nationale a finalemen t voté la loi por tant révision du Code électoral avec 111 votants pour et 14 contre et zéro abstention. Réagissant sur l’idée émise par certains commissaires consistant à utiliser le parrainage pour écarter des adversaires politiques, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a réaffirmé que l’objectif poursuivi par ce texte est de rationaliser les candidatures aux différentes élections et aussi de mettre fin à la prolifération des partis politiques. En effet, a-t-il ajouté, le parrainage citoyen est plus légitime que le relèvement de la caution qui, du reste, n’a pas produit les effets escomptés.



Concernant la proposition sur l’utilisation du bulletin unique, il a souligné qu’il n’est pas présentement prouvé que cette méthode constitue la moins couteuse en matière d’organisation d’élections. De plus, a-t-il soutenu, des difficultés pratiques peuvent survenir particulièrement quand il s’agit de faire figurer beaucoup de candidats sur un seul bulletin de vote.



En revanche, la rationalisation des candidatures par le parrainage citoyen va permettre d’éviter les difficultés pratiques liées à l’organisation des élections, comme les disfonctionnement constatés lors des derniers scrutins législatifs, a-t-il rassuré.

Aussi, pour éviter certaines erreurs, un modèle de fiche de collecte sera mis à la disposition des mandataires des candidats. En outre, l’utilisation de moyens de contrôle électronique permettra d’effectuer une vérification rapide et fiable des listes de candidature.



« A ce propos, le conseil Constitutionnel, qui a toujours contrôlé le parrainage des candidats indépendants, va déterminer les modalités de vérification et disposera de 33 jours pour procéder au contrôle de l’effectivité des différentes candidatures », a-t-il annoncé.



Tenant compte que dans notre système, un électeur ne peut parrainer qu’un seul candidat ou une liste de candidat, Aly Ngouille Ndiaye a appelé à la sensibilisation sur les dispositions de loi pour éviter des annulations suites à des bouchons de signatures.



Il a, parallèlement, attiré l’attention sur l’importance d’informer les électeurs sur les sanctions prévues par l’article L. 88 du Code électoral contre les parrains fautifs et les acteurs de fraude ou de tentatives de fraudes.



A propos de la collecte des parrains, il a précisé que les électeurs disposants de différentes signatures devront reproduire le modèle émis sur leur carte nationale d’identification (Cni) pour ne pas invalider leur parrainage. Pour ceux qui ne savent pas signer, il s’agira de reproduction la mention « Ne sais pas signer » figurant sur leur Cni.



A ce niveau, le ministre de l’Intérieur a souligné que les militaires peuvent parrainer, mais la collection ne doit pas s'effectuer dans leurs cantonnements. De même, il ne peut être installé de bureaux de vote dans les camps militaires.



Au sujet de la distribution des cartes d’électeur, il a informé que les opérations se poursuivront jusqu’à la veille des élections. Il a relevé que des résultats remarquables sont enregistrés dans ce domaine, même si certains citoyens ont l’habitude d’attendre d’avoir besoin de leur Cni pour effectuer le retrait. A titre d’exemple, il a annoncé qu’à la date du 8 juin 2018, sur un nombre de 6 050 075 cartes produites dans le pays, il ne reste que 367 464 cartes à distribuer.