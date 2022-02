​Révision exceptionnelle des listes électorales : les opérations prévues du 7 au 31 mars

Le ministre de l’Intérieur a informé ce jour les citoyens que, par décret du 14 février, la révision exceptionnelle des listes électorales, en vue des élections législatives du 31 juillet 2022, se déroula du lundi 7 au jeudi 31 mars 2022, sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger.



Selon Antoine Diome, tous les citoyens non encore inscrits, notamment les jeunes qui auront 18 ans révolus le 31 juillet 2022, sont invités à se rendre dans les commissions administratives qui seront instituées à cet effet.



Sont également concernés, indique la même source, les électeurs souhaitant modifier leur inscription, changer de statut militaire, paramilitaire ou civil ; se faire radier des listes électorales. A noter, d’après le ministre de l’Intérieur, que Ces opérations prennent fin le 27 mars 2022. La période allant du 28 au 31 mars 2022 ne concerne que la gestion du contentieux de l’enrôlement et la prise en compte des décisions qui en seront issues.